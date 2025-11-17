お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（44）が17日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。意外なイベント営業が決まったことを明かした。

10月13日に閉幕した大阪・関西万博では、吉本興業のパビリオン「よしもと waraii myraii館」で、お笑いコンビ「レイザーラモン」らとともにカラオケ盆踊りを盛り上げた田崎。番組パーソナリティーの上沼恵美子は「ミャクミャクの次に活躍してたと思いますよ」と振り返ったが、田崎は「カラオケ盆踊りの営業が、初めて入りました」と打ち明けた。

ホテルで行う企業のパーティーに呼ばれていることを明かすと、上沼は「えーっ！営業になったん！？素晴らしい」と絶賛。その経緯について、田崎は「たまたま（万博に）行ってたそこの会社の人が、“感動しました”って。“ぜひうちの年末のやつでやってほしい”」と解説したが、「どうなるのか、万博でやってたからっていうのがある。見てくれた人は知ってるけど」と不安な様子。

これに上沼は「盛り上がったということは、いい構成やからよ」とエール。同局・北村真平アナウンサーが「普通のカラオケ大会とは違う盛り上げ方がある？」と聞くと、田崎は「カラオケを歌ってもらいながら、僕らは盆踊りを全力で踊る。盆踊りって何でもいけます。洋楽もバラードも」と解説。「マイウェイなんか踊られへんやろ」という上沼に、田崎は「いけます」と断言。「ワインレッドの心」との声にも「はい、いけます。チョチョンがチョン」と自信を見せ、「また報告します」と語っていた。