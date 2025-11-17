¡Úµð¿Í¡Û»°ÄÍÎ°À¸¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ø£²ÅÙÌÜ¤ÎÄï»ÒÆþ¤ê¡Ö¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î»°ÄÍÎ°À¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£·Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£´£²£°Ëü±ß¤«¤é£³£°Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î£´£µ£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨¡¢»°ÄÍ¤Ï£¶·î£±£³Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£¹£¶¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ë°ì·³¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö£¸ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÂ¨ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»°ÄÍ¼«¿È¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê£±Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì·³¤Ç¤Ï£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÌµ°ÂÂÇ¡£¤¦¤ì¤·¤µ¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì·³¤Ï¡¢´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬°ìµå¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ìµå¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ëµ»½Ñ¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤âµÕ¤é¤ï¤º¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»°ÄÍ¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¸À¡£ºòÇ¯¤Î£±£°·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»°·³Àï¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«¤é²¬ËÜ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¤¤¤¦¡££²ÅÙÌÜ¤Îà²¬ËÜ½Îá»²²Ã¤Ë¡Öµ»½Ñ¤ÎÉôÊ¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÇÀÊ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÔ¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÏÍèµ¨¡¢»Õ¾¢¤Î¶µ¤¨¤Ë¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£