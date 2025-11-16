冬の暖房費は、毎年頭を悩ませる問題の一つではないだろうか。部屋全体を暖めるのは電気代が気になる、かといって小型ヒーターでは物足りない、そんな悩みを抱える人は多いことだろう。

そんな私たちの心強い味方として、ニトリから新しい暖房器具が登場する。その名は「リフレクトヒーター（JH01DGY）」だ。2025年10月下旬から一部ニトリ店舗とニトリネットで販売が開始され、価格は9,990円（税込）とのこと。ニトリらしいシンプルで洗練されたデザインは、どんなインテリアにも馴染みそうだ。それでいて、足元や手元をピンポイントで効率よく暖めてくれるというのだから、これは見逃せない。

製品概要 製品名：リフレクトヒーター（JH01DGY）

価格：9,990円（税込）

発売日：2025年10月下旬

ニトリのリフレクトヒーター（JH01DGY）の省エネ性能を支える「リフレクト構造」

ニトリのリフレクトヒーター最大の特長は、その名の通り「リフレクト構造」を採用している点だ。一般的なヒーターは熱が広がりやすく、暖まるまでに時間がかかったり、部屋全体が暖まらないと効果を感じにくかったりする。

しかし、ニトリのリフレクトヒーターは、まるで魔法瓶の内側や太陽熱調理器のように、熱源から発生した熱を反射板で集め、特定の方向へ効率よく届ける。熱が拡散しにくいので、狙った場所をピンポイントで、しかも素早く暖めることができるのだ。これはつまり、少ない電力でも十分な暖かさを感じられるということ。実際に、100W運転時で1時間あたりの電気代は約3.1円で（※約31円/kWhで計算）、長時間使ってもお財布への負担が少なく、安心して使えることだろう。

シーンに合わせて選べる3段階電力調節機能で、ニトリのリフレクトヒーターを使いこなす

「今日はちょっと肌寒いな」「本格的に冷えてきたな」など、日々の気温や使うシーンによって、必要な暖かさは変わるものだ。ニトリのリフレクトヒーターは、本体側面のダイヤルで100W、200W、400Wの3段階に電力調節が可能である。

細かく調整できることで無駄な電力消費を抑え、さらに電気代の節約にも繋がるのは嬉しいポイントだ。





どこへでも持ち運べるコンパクト設計のニトリのリフレクトヒーター

一般的な暖房器具は場所を取るものが多いが、ニトリのリフレクトヒーターは約幅238mm×奥行180mm×高さ248mmと非常にコンパクトだ。そして、質量も約1.78kgと軽量なので、片手でひょいと持ち運びが可能である。

朝食の準備をするキッチン、洗濯物を干す脱衣所、デスクワーク中の足元、寝る前のベッドサイドなど、家中の「ちょっと寒いな」と感じる場所に、まるで相棒のようにニトリのリフレクトヒーターを連れて行けるのは大きな魅力だ。手動で約20度の角度調節機能も付いているため、座って使う時も、立って使う時も、最適な角度で暖かさを感じられることだろう。さらに、転倒オフスイッチや温度過昇防止機能といった安全設計も搭載されているので、安心して使える点も評価できる。

ニトリのリフレクトヒーター（JH01DGY）で快適な冬を

ニトリのリフレクトヒーター（JH01DGY）は、熱を効率的に集める「リフレクト構造」と3段階の電力調節機能により、ピンポイントで必要な暖かさを提供する。約幅238mm×奥行180mm×高さ248mmというコンパクトさと約1.78kgの軽量さで、家中のどこへでも手軽に持ち運べるため、寒い場所にだけ暖房が欲しいというニーズに応える一台だ。また、1万円を切るという価格も魅力的である。

電気代を抑えたい方、ピンポイントで暖まりたい方、コンパクトで持ち運びやすい暖房が欲しい方にとって、ニトリのリフレクトヒーターはまさに理想的な一台となるはずだ。この冬は、ニトリのリフレクトヒーターで、快適でポカポカな毎日を過ごしてみてはいかがだろうか。

