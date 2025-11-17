吉田晴登、5年ぶり共演の山田裕貴との2ショット公開 『ウルトラマンオメガ』出演で“ウルトラな関係”に ファン「ウルトラエモい」
俳優の吉田晴登が14日、自身のインスタグラムを更新。山田裕貴との2ショットを公開した。
【写真あり】吉田晴登が公開した5年ぶり共演の山田裕貴との2ショット
吉田は「僕が少しだけ出演させていただいた映画『爆弾』では、実は主演の山田裕貴さんと5年ぶりの再共演でした」とドラマ『先生を消す方程式。』以来の共演となった山田との2ショットを公開。「5年前のドラマでは“先生と生徒”という関係でしたが、今回は“事件のために任務を全うする刑事”としてご一緒できて、とても感慨深かったです！」としみじみとコメントした。
また、吉田はテレビ東京系で現在放送中の『ウルトラマンオメガ』に出演中。山田もNetflixの『Ultraman: Rising』でサトウ・ケン役の吹き替えを担当。5年を経て“ウルトラな関係”もできた。「山田さんはウルトラマンの先輩でもあり、現場ではウルトラトークや再共演の思い出で盛り上がりました」と振り返る。最後は「そんな映画『爆弾』は、現在映画館にて絶賛公開中です。気になった方はぜひご覧ください」と呼びかけていた。
ファンは「ウルトラエモい」「2人ともスーツ似合ってます」とコメントしていた。
