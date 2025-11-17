俳優の醍醐虎汰朗（25）と俳優の中川大輔（27）が17日、都内でMBS「ifの世界で恋がはじまる」（木曜深夜1・29）の完成披露トークイベントに登壇した。

本作は醍醐と中川のダブル主演。醍醐演じる加納彰人が、理想の自分が生きる並行世界に迷い込み、中川演じる大狼誠司との不器用なラブストーリーが展開される。

BLドラマに主演するにあたり、醍醐は「新しい挑戦をすることになるから、またいつもとは違った取り組み方をしないといけないとオファーの段階から思いました」とコメント。一方中川は「個人的にドラマが初主演で凄くうれしかったですし、台本を読んだときに、この面白さをそのままこぼさずにドラマにできるように頑張りたいなと思いました」と話した。

撮影を通して、お互い「かっこいい」と見とれることも。醍醐は、「ちょっと険しい顔でコーヒーを飲む大輔の寄り、めっちゃかっこよくなかったっすか？ふとしたときにやっぱり思うよね。かっこいい」とお気に入りのシーンを熱弁。対する中川も「セリフ言いながら、心の中で“こいつ顔かっこいいな”みたいな。そんな真正面から見る機会ってお芝居以外だとあんまりないから…」と醍醐の容姿を褒め返した。