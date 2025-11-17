年内最後の強化試合を終えた野球日本代表・侍ジャパン。トップチーム選出を重ねている阪神・森下翔太選手が2試合を振り返り、WBCへの意気込みについても明かしました。

2戦目では、広島との練習試合に続いてセンター守備についた森下選手。阪神ではライトを中心に起用されており、公式戦では久々のセンター守備となりました。森下選手は「まずは無事に終えられたのでよかった。こういう機会に経験できたっていうところが自分の自信にもつながるので、この経験を生かして頑張りたい」とコメント。試合中ではレフト・西川史礁選手と軽く交錯する場面も見られましたが、「歓声もあるので、お互い声を出していたけど、声だけじゃ聞き取りにくかった」と振り返り、「(本戦ではなく)強化試合でああいうプレーが出たことは、逆にプラスになる」と語りました。

井端弘和監督はセンター起用について「今回は限られたメンバーしかいないので、何かあった時のためというのと、藤川球児監督にも了承を得ているので、やっぱり森下選手が複数ポジションを守れたらありがたい。実戦でも試していきたい」と強化合宿時に説明。言葉通りの起用となりました。

来春に控えるWBCについては「もちろん1つ目標である大会なので、自分としても出て活躍したいなっていう思いもあります。こうやって韓国戦もやってみて、すごく日本代表で戦いたいなっていう思いが強くなりました」と意気込んだ森下選手。「もっともっとできる部分があった」と強化試合を振り返り、打撃面を含めオフシーズンのレベルアップを誓いました。