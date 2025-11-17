REIKO、ビルボードライブ公演から「First Christmas(feat. JUNON)」ライブ音源を配信
REIKOが、本日11月17日（月）に「First Christmas(feat. JUNON) [Live from REIKO’s Winterland 2024]」をデジタルリリースした。
「First Christmas feat. JUNON」は清⽔翔太による作詞・作曲の楽曲提供となっており、フィーチャリングにはBMSGの盟友でもあるJUNON (BE:FIRST)が参加。恋⼈と初めて過ごすクリスマスのワクワクと幸福感が溢れる王道クリスマスソングとなった。ライブ音源は昨年12月16日に行われたBillboard Live YOKOHAMA公演のラストナンバーとして披露した際のものが配信される。
また、昨年11月にリリースした同楽曲のDolby Atmos音源も11月17日（月）より配信開始となった。こちらはApple Music、Amazon Music等で試聴可能だ。
■「First Christmas(feat. JUNON) [Live from REIKO’s Winterland 2024]」
2025年11月17日（月）配信スタート
https://reiko.lnk.to/First_Christmas_rwl
