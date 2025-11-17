Snow Manの佐久間大介が個人SNSで、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』11月15日・16日の大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）公演で訪れた北海道のグルメ写真など、ツアーの様子を続々と公開している。

■ストーリーズでは北海道公演への感謝と自撮りショットも

佐久間は個人Xで「北海道で爆食いした、海鮮丼と味噌ラーメン」と添えて写真をポスト。

写真にはウニやマグロ、サーモンなどが輝く海鮮丼と、こってりしたスープの味噌ラーメンが並んでおり「おいしそう」「すごいボリューム」「おいしそうに食べてるの想像してほっこり」「道民として北海道を楽しんでくれてうれしい」「お疲れのところおすそ分けありがとう」などといったファンの声が続々と到着している。

さらに佐久間は個人Xでライブ開始前に「5大ドームツアー初日北海道公演、行ってきます」の報告と、 ライブ終了後に「初日ありがとうございました」の報告も。

そして個人Instagramのストーリーズでは、2日目の公演終了後にツアータイトルのバルーンを指した自撮りショットと共に「札幌公演ありがとうございました！！！！！！！！！」というメッセージも届けている。

佐久間大介 ストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/daisuke.sakuma_sn_official/3767038479705556545/

■ツアー情報

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』

11/15（土）北海道・大和ハウス プレミストドーム （札幌ドーム）

11/16（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム （札幌ドーム）

12/05（金）福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/06（土）福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/07（日）福岡・みずほPayPayドーム福岡

12/23（火）東京・東京ドーム

12/24（水）東京・東京ドーム

12/25（木）東京・東京ドーム

12/26（金）東京・東京ドーム

[2026年]

01/04（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/05（月）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/06（火）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/07（水）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

01/15（木）大阪・京セラドーム大阪

01/16（金）大阪・京セラドーム大阪

01/17（土）大阪・京セラドーム大阪

01/18（日）大阪・京セラドーム大阪