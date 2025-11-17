SUPER BEAVER渋谷龍太「ウソでしょ…」明石家さんまと“奇跡的なつながり” 『さんまのまんま』見どころ＆収録後コメント
カンテレ・フジテレビ系で21日に放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後9：00〜10：52）に、映画『ナイトフラワー』に出演する北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）が登場し、明石家さんまと共演する。
【写真】貴重…明石家さんま＆北川景子＆渋谷龍太の3ショット
さんまと北川のトーク中に渋谷が合流。派手な見た目にも関わらず真面目で礼儀正しい渋谷に対し、さんまは「スーパービーバーは詐欺師。スーパーデーバー（出歯）も詐欺師」とボケてみせる。
渋谷は『ナイトフラワー』が俳優デビュー作で、北川は渋谷の演技を「本当にすごかった」と絶賛。「照れてる場合じゃないなって思ったんです」と真剣に撮影時のエピソードを語る渋谷だが、さんまから「三國連太郎じゃん！」などとイジられ、「やめてください！苦しい！」と恥ずかしがる。
また、さんまからSUPER BEAVERの曲「名前を呼ぶよ」について、ある事実を聞かされると、渋谷は「ウソでしょ…」と唖然（あぜん）。さんまが「感動した」と語る2人のある奇跡的なつながりとは。
■渋谷龍太 コメント
Q．収録の感想を教えてください。
めちゃくちゃ緊張しましたけど、楽しかったです。さんまさんの優しさを感じながら、北川景子さんにも見守っていただいて、自分の中ではやり切れたと思います。
Q．さんまさんの印象を教えてください。
よどみなく会話の空気を継続させることが、プロフェッショナルだと感じました。空気を分断させずに、ずっとつながっていくので、呼んでいただいた側として、どうしたらいいか分からない時間がなかったです。
Q．秋にさんまさんとしたいことはありますか？
とにかくさんまさんとお話させていただく機会がもっとほしいです。（きょうの収録のように）さんまさんにやっつけられたいです。また、けちょんけちょんにされに来ます。
Q．さんまさんに言っておきたいことはありますか。
収録でお話させていただく中で、約束ごとがたくさんできたので、実現できたらうれしいです！
