高橋宏斗から豪快弾…アン・ヒョンミンには日本通の一面も

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に7-7で引き分けた。このシリーズ、2試合連続の本塁打を放ち日本のファンにも強烈な印象を残したのが、韓国代表の22歳、アン・ヒョンミン外野手だ。一体どんな選手なのだろうか。素顔を解き明かそうと取材した。

第2戦での本塁打は、5-7の8回に飛び出したソロ。対戦したのは高橋宏斗投手（中日）だ。初球の内角154キロをファウルすると左足に当てて苦しげな表情。「痛かったですよ……。だからこの打席で打って、交代したいと思ったくらいで」。4球目、再び内角へ来た154キロをしばきあげると、打球は左翼席に飛び込んだ。ゆっくりとダイヤモンドを1周し、笑顔がはじけた。

高橋を「とてもいい投手」と評価する一方で「変化球のコントロールがちょっと良くなかった」と、この日苦しんでいるところを見抜いての打席だった。2球目、3球目の変化球をしっかり見逃し速球を待った、読み勝ちの一撃でもあった。さらに、親日家の一面もある。

「実は、日本にはしょっちゅう来てたんです。最近はなかなかそうもいきませんが……」

日本でのショッピングが好きで、オフには何度も来日したことがあるのだという。「新宿とか原宿とか、銀座とかにも行きますし。大阪にも行きましたよ。日本を一生懸命回りました」と地名がスラスラ。ただ日本食については「醤油べースの食べ物がちょっと、あまり好きではなくて……でもちょっと辛いスープのラーメンとかは好きです」と好き嫌いがわかれるそうだ。

この大会でもすれ違った日本のスタッフや報道陣に「こんにちは」と日本語であいさつする明るいキャラクター。他に知っている日本語は？と聞くと「おはようございます、ありがとう、はい……くらいです」。旅行での日本語は「アプリに助けてもらっています」と苦笑いだ。ただ笑顔の裏には、這い上がってきた過去がある。

歩兵師団で知った仲間の金メダル「いい選手になりたい…」

韓国の男性には兵役の義務がある。負傷歴や国家への貢献などで免除されることもあるが、これをいつ消化するかはいつの時代もスポーツ選手にとって大きな悩みだ。アン・ヒョンミンは2022年にドラフト4位で韓国プロ野球のKT入り。ただこの年の8月に軍に入隊し、韓国北部の江原道にある第21歩兵師団に配属された。そして2023年の10月、韓国代表が中国・杭州で行われたアジア大会で金メダルを獲得したというニュースが入ってきた。

優勝メンバーは兵役が免除される。同年代の選手も多く、様々な思いが胸をよぎった。「軍隊にいたときは、大きなことは当然考えられません。でも同い年の選手たちがすごく野球がうまいのを見て……。私も早く除隊して、また同年代の選手たちと一緒にいい選手になりたいと思いました。本当に」。

18カ月の兵務を終え、2024年の2月に除隊。昨季は1軍と2軍を行ったり来たりしながら、時折光る長打力を見せた。ファンの間では太い首と筋骨隆々の上半身が、マイク・トラウト（エンゼルス）を連想させると言われるようになった。そして今季はリーグ2位の打率.334、22本塁打と大爆発。初めて招集された韓国代表でも実力を見せつけた。若返りを進める韓国代表の、象徴となった感すらある。ここまで急速な進化は、本人にも予想外だった。

「何といえばいいか、突然現れた選手だと思うんです。私もファンの皆さんも、代表に選ばれるなんて思ってなかったのではないでしょうか。自分で言うのも変ですが、彗星のごとく現れた選手だったので」

将来は大リーグに挑戦したいという野望を抱く。東京ドームでの試合には、多くの球団がスカウトを送り込んでいた。質の高い日本の投手を打ち砕いたのは、格好のアピールでもある。

日本の投手を「とても良い投手ですし、良い投手と対戦できたと思います」という一方で「ただ、対応するのが難しいとは思いません。先発投手がもう少し長く投げるような場面があれば、もっと対応できたかもしれない。どうにもならないとは思っていません」とも。前向きなライバル心は、さらに進化を促しそうだ。

来年3月、日本はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで再び韓国と対戦する。この男が警戒対象の筆頭にいるのは、間違いなさそうだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）