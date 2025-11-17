『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』、日本映画史上初！ 全世界興行収入1000億円突破！
公開中のアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、全世界累計観客動員8917万人、総興行収入約1063億円を記録。日本映画として史上初めて、全世界興行収入1000億円を突破した。
【写真】『鬼滅の刃』花江夏樹、 “想いをつなぐ声”──炭治郎を通して再認識した「誰かのために生きる強さ」
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。
監督を務めたのは、外崎春雄。音楽は梶浦由記、椎名豪。声の出演は花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞、上田麗奈、岡本信彦、櫻井孝宏、小西克幸ら。
7月18日より公開された本作は、日本国内では公開122日間で観客動員2604万5587人、興行収入379億2758万9200円を記録した。さらに8月から海外での公開が順次始まり、日本を含む全世界では11月16日までに累計観客動員8917万7796人、総興行収入1063億7056万8950円を記録。日本映画史上初となる、全世界興行収入1000億円突破を達成した（アニプレックス調べ）。
アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。
【写真】『鬼滅の刃』花江夏樹、 “想いをつなぐ声”──炭治郎を通して再認識した「誰かのために生きる強さ」
本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描く。
7月18日より公開された本作は、日本国内では公開122日間で観客動員2604万5587人、興行収入379億2758万9200円を記録した。さらに8月から海外での公開が順次始まり、日本を含む全世界では11月16日までに累計観客動員8917万7796人、総興行収入1063億7056万8950円を記録。日本映画史上初となる、全世界興行収入1000億円突破を達成した（アニプレックス調べ）。
アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は全国公開中。