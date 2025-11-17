日本ハムの清宮幸太郎内野手が１７日、「女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス」でツアー初優勝を果たした脇元華を祝福した。脇元とは、ソフトバンク・柳田らとともに１月の大分自主トレを共に行う間柄。「すげえっすよ。僕もプロ８年目で同期なので、苦労した中での１勝はめちゃくちゃうれしいと思うので、僕もめっちゃうれしかったです」。年齢や競技は違えどプロの世界に身を置いて８年。競技の垣根を越えて脇元の優勝を自分のことのように喜んだ。

柳田を中心とした大分で自主トレを行う選手が入るグループＬＩＮＥも沸いたといい、「自主トレＬＩＮＥも沸いてました。みんなおめでとうみたいな。僕もやった！！やった！！みたいな感じで」と、祝福の様子を明かした。

自主トレでは、ランニングやノック、バッティングも共に行ったといい、「違う競技の選手と一緒にやるのはいいんじゃないですかね。普段あんまり走ることもないと思うので、結構走っているし、いつもしんどそうにしています。大分まで来て、何日間もきついことして追い込んでシーズンに入る。本当に尊敬しています」ろ、苦しい鍛錬を共にした仲間から大きな刺激を受けた。