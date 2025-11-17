エスビー食品 栗原はるみさん出演 カレーの新CM

エスビー食品は11月7日から「栗原はるみ わたしのカレー」新TVCMの放映を始めた。栗原さんの世界観を表現したCMを投入し、商品の魅力を伝えると同時に、シチュー、ハヤシなども揃える「栗原はるみ共同開発シリーズ」の認知拡大を図る。11月19日まで全国で放映している。

CMは栗原さんの「今日はカレーにしようかなと思ったときから、私の幸せは始まります。」というセリフから始まる。パウダールウを使い、楽しそうに料理をする栗原さんの様子やカレーのシズル感が、見る人の食欲と心をやさしく刺激する。

栗原さんの「カレーがおいしい日はきっととっても幸せな日です。」というメッセージを添えることで、料理を通じて感じる日常の幸せをていねいに表現。スナップ写真やカレーに使う食材のカットをテンポよく切り替えることで、栗原さんの料理へのワクワク感やカレーに込めた思いを軽やかに伝える。

同社は栗原はるみさんオリジナルデザインのトートバッグ、「栗原はるみ共同開発シリーズ」4品、レシピリーフレットをセットにした「栗原はるみオリジナルギフトボックス」を数量限定で用意した。11月14日からEC限定で販売している。価格は5200円（税別、送料無料）。