「5年間劣化ゼロ」の画期的な技術を導入！AI.net ／CATL「総供給契約規模1GWh蓄電システム供給契約」を正式締結

AI.net合同会社は、世界的なエネルギー貯蔵ソリューションの最大手であるContemporary Amperex Technology Co., Limited(CATL社)との間で、「総供給契約規模1GWh蓄電システム供給契約」を正式に締結しました。

この契約は、AI.netが展開する系統用蓄電所「ラブバッテリー」へ、「5年間劣化ゼロ」という画期的な技術を実現したCATL社製の最新鋭蓄電システム「TenerFlex」を投入するものです。

本契約は、AI.netが北関東エリアを中心に展開する系統用蓄電所「ラブバッテリー」へ、CATL社製の蓄電システムを投入することを目的としています。

この総供給契約規模1GWhという超大規模契約の正式締結は、日本におけるエネルギーの未来を切り拓く重要な一歩となります。

投入されるCATL社製の最新鋭蓄電システム「TenerFlex」は、「5年間劣化ゼロ」という画期的な技術を実現しており、電力需給の安定化という社会的責務を果たす上で、中心的な役割を担います。

AI.netは、「ラブバッテリー」へのCATL社「TenerFlex」システム投入により、電力需給の抜本的な安定化と、AIを活用した革新的なエネルギーマネジメントの確立を実現する計画です。

これにより、クリーンエネルギー(主に太陽光)の最大限の導入と、持続可能な社会の実現への貢献が期待されます。

