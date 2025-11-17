¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤¬³°±ïÉô¤À¤Ã¤Æ¡© ¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¤¡×¡Äºß´ÚÊÆ·³»ÊÎá´±¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈµÕ¤µ¤ÎÃÏ¿Þ¡É
¥¨¥°¥¶¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥óºß´ÚÊÆ·³»ÊÎá´±¡Ê4¤ÄÀ±Âç¾¡Ë¤Ï17Æü¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢ËÌÊý´ÏÂâ¡¢Ãæ¹ñËÌÉôÀï¶è¡¢ËÌÄ«Á¯·³¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥¹¥È¤òÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤òÆ±»þ¤Ë¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤Ç¤¤ë´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤Î¡Ö¥³¥¹¥ÈÉê²Ý¡Êimpose cost¡Ë¡× Ç½ÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£´ÚÈ¾Åç¤È¤¤¤¦ÃÏÀ¯³ØÅª°ÌÃÖ¤ÎÀïÎ¬ÅªÍøÅÀ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤¬È¾Åç¤ò±Û¤¨¤ÆÃÏ°èÆâ¤ÇÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤Î¸£À©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤â¤Î¤È¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î½ñÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÃÏÍýÅª°ÌÃÖ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤Ë»ê¤ëÊ£¿ô¤Î¶¥Áè¼´¡Êmultiple axes of competition¡Ë¤ËÆ±»þ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ëÆÈÆÃ¤ÎÍøÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤¬Æ±Æü¡¢ºß´ÚÊÆ·³¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖÅì¤¬¾å¤ÎÃÏ¿Þ¡Êeast¡Ýup map¡Ë¡§¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î±£¤ì¤¿ÀïÎ¬ÅªÍøÅÀ¸ø³«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇA4ÍÑ»æ3ËçÊ¬¤ÎÊ¸¾Ï¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Ï¡¢´ÚÈ¾Åç¤òÃæ±û¤ËÃÖ¤¡¢ÆîËÌ¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤¿Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ¿Þ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¦¡£ºß´ÚÊÆ·³¤Ïº£Ç¯½é¤á¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤Î»Ø¼¨¤ÇÆâÉô¶µ°éÍÑ¤Ë¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂæÏÑ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬ÃÏ¿Þ¤Î±¦¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡ÈÅì¤¬¾å¤ÎÃÏ¿Þ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¡¢ºß´ÚÊÆ·³»ÊÎáÉô¤¬¤¢¤ëµþµ¦Æ»Ê¿Âô¡Ê¥¥ç¥ó¥®¥É¡¦¥Ô¥ç¥ó¥Æ¥¯¡Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥×¡¦¥Ï¥ó¥Õ¥ê¡¼¥º¡×¤«¤éÊ¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¡¢ËÌµþ¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Ë¥é¡¢ÂæËÌ¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¥Þ¥¤¥ë¤È¥¥í¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤äÆî¥·¥Ê³¤¤ÇÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÅêÆþ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²ò¼á¤â½Ð¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤Ï5·î¤Ë¤â´Ú¹ñ¤ò¡ÖÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´Ö¤ËÉâ¤«¤Ö¹Ò¶õÊì´Ï¡×¤ËÎã¤¨¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆâÉô¶µ°éÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¿Þ¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤·¡¢ºß´ÚÊÆ·³»ÊÎá´±¤¬Ä¾ÀÜ´Ú¹ñ¹ñÌ±¤È¤ÎÁÂÄÌ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª½ÀÆðÀ³ÈÂç¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³äÊÑ¹¹¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡Ö¥³¥¹¥ÈÉê²Ý¡×¤È¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î¶¯¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤ÄÂ¾¹ñ¤ËÉÔÍø¤Ê¶¥Áè¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤µ¤»¤ëÀïÎ¬¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¡Ö¡Ê´Ú¹ñ¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë²æ¡¹¤ÎÆ±ÌÁ¤ÏÀïÎ¬ÅªÃí°Õ¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸½Â¸¤ÎÀïÎÏ¤ÈÈ÷¤¨¤ÎÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¼þÊÕ¹ñ¤Î¹ÔÆ°¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¤³¤³¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤ëÍÞ»ßÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢ÃÏ°èÆâ¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬ºîÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾õ¶·¤ò²¾Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢ºîÀïÈ¾·ÂÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Èºß´ÚÊÆ·³¤ÎÂ¸ºß¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê·³»öÎÏ¤ÈÁõÈ÷¤òÅêÆþ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤Ï¡Ö¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤é¤Ç¤â¥³¥¹¥È¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÂè°ìËÉ±ÒÀþ¤ò·ø¸Ç¤Ë¤¹¤ë³Ë¿´¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó¥½¥ó»ÊÎá´±¤Ï¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢Á°Êý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë³°±ï´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡ÊÅì¤¬¾å¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë¡Ë»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÀïÎ¬ÅªÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÅì¤¬¾å¤ÎÃÏ¿Þ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬°ì¤Ä¤ÎÏ¢·ë¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆ±ÌÁ¤Î´ðËÜÇ¤Ì³¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇ½ÎÏ¹âÅÙ²½¤ò´Þ¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶¼°Ò¤¬¹ñ¶¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¡Êeast¡Ýup¤Î»ëÅÀ¤Ï¡ËÄ«Á¯È¾Åç¤Î¶áÀÜÀ¤ò´í¸±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ²ò¼á¤¹¤ë¤è¤¦½õ¤±¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¡¼Á°ÊÆ¹ñ²È¾ðÊó°Ñ°÷²ñËÌÄ«Á¯¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¤â8·î¡¢¡ÖÃæ±ûÆüÊó¡ÝCSIS¥Õ¥©¡¼¥é¥à2025¡×¤Ç¡ÖÊÆÆü´Ú3¼Ô¶¨ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤¬¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¡¢¤Ê¤¼Ãæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¡ÊÅì¤¬¾å¤ÎÃÏ¿Þ¤¬¡Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤Î¡ÈÅì¤¬¾å¤ÎÃÏ¿Þ¡É¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Î´±±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï7·î¡¢¡ÖµÕ¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¿Þ¤Ï²¿¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¡ÖÊÆ·³¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤Ïºß´ÚÊÆ·³¤Î¡ÔÀïÎ¬Åª½ÀÆðÀ¡Õ¤Î³ÈÂç¤¬¤è¤ê¹¶ÀªÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹À¸¤¤¿¾Úµò¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¤ÎÄÉ¿ïÀªÎÏ¤¬¡¢²æ¡¹¶¦ÏÂ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤òÊñ°Ï¤¹¤ë¹½¿Þ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£