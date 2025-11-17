お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、16日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）に出演。出演した深夜番組について、ぶっちゃけ話を披露した。

久保田は自身が出演し、10月30日に放送されたテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」についてトーク。同日放送されたのは「とろサーモン・久保田をぶっつぶせ！ガチ口げんか王決定戦」と題した企画で、麒麟川島明が「（動画が）回ってきてん。えらい大声でけんかしてたよ？」と目にしたことを話すと、久保田は「『ガチげんか王』っていって、ユーチュバー4人と戦うんですけど。1人40分ですよ？ 4×4で160分」と長丁場の収録を振り返った。

続けて「2人目と対決してる時に、ある方が『もうええわ、この企画おもんないわ』って。すごい空気になって。ののしられて」と、詳細はふせつつも、場が凍りつく出来事があったと告白。「待ってくれと。4本あんねやから、2本は助走でやりますやん。それも言ったんです。『そんなことよりいいから怒ったように見せてくれや』って」とやりとりを語った。

久保田は「俺だって25年やってるんですよ？ 分かりますと。キレ方とか体力の持ち方とか、見とってくださいよと。『ええからやれや、ちゃんと』って。いや、だから…って言ってた時にはカフみたいなのパチンと切られて」と再現。「そんなんありながらボロボロになって傷ついて。もういいやと思って。今回でもう…終わるって言い方じゃないけど、ありがとうございましたという感じ。しんどかったのでって言って」と消耗しきった様子で話した。

後日放送をチェックすると「1回目のオンエアがあってバズって。次2週目かなと思ったら、2週目流れてない。違うやつが流れてて。それもよう分からんくて」。また「（予告で）2本目が流れてる時にシャンみたいな。『次週！』みたいな。その後に『とろサーモン久保田と対決したい女性募集』って」と自身の知らぬ間に対戦相手の募集告知がされていたといい、「行かないよ」と小声で語った。

出演者が「新コーナー始まってるやんか」「レギュラー化？」と大笑いすると、久保田は「聞いてもないし。いいんですけど…」と不満げにしつつ「何が『じっくり聞いタロウ』？ こっちが聞きたいわ、あんたたちの気持ち」とバッサリ。「その前は『ヨソで言わんとい亭』やって」と前身番組の名前を挙げると、「言うやろこんな話は！」とオチをつけてブースを笑いに包んでいた。