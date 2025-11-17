【セブン‐イレブン福袋】税込3,630円で、オリジナルグッズ4点＋合計最大3,300円引きクーポン

セブン‐イレブンは、オリジナルグッズと電子クーポンがセットになった「セブン‐イレブン 福袋 2026」を発売する。予約受付はセブンネットショッピングにて2025年11月18日(火)14:00より開始。店舗では受付不可。価格は3,630円(税込)。

〈福袋の内容〉

◆オリジナルグッズ4点



・セブン‐イレブン キッチンタイマー

セブン‐イレブン キッチンタイマー

・セブンカフェ ラバーコースター（全2種よりいずれか1種）

セブンカフェ ラバーコースター

セブンカフェ ラバーコースター



・ジャガードハンドタオル（全3種よりいずれか1種）

ジャガードハンドタオル



・パントビスコ氏とのコラボ・プレート2個セット（全4種よりいずれか2種）

ニューイヤープレート

ニューイヤープレート

◆電子クーポン（合計3,300円引き相当）

・セブンカフェ・セブンカフェスムージー各種（100円引き×11枚）

・税抜400円以下のおにぎり・寿司（100円引き×12枚）

・対象のオリジナルスイーツ（100円引き×5枚）

・サンドイッチ・ロールパン各種（100円引き×5枚）

電子クーポン



※10個に1個の割合で、セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分入り

セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分

〈電子クーポンについて〉

クーポンは専用LINEアカウントで受け取り可能。利用期間は2025年12月22日〜2026年3月31日。全国のセブン‐イレブン店舗で使用できる（一部店舗除く）。

〈販売概要〉



予約開始：2025年11月18日(火)14:00〜

発売日：2025年12月22日(月)〜

価格：3,630円(税込)

予約受付：セブンネットショッピング（セブン‐イレブン店舗受取りのみ）

※数量限定で、予定数量に達し次第終了

※店舗での予約受付は不可

■セブン‐イレブン福袋2026 特設サイト