【セブン‐イレブン福袋】税込3,630円で、オリジナルグッズ4点＋合計最大3,300円引きクーポン
セブン‐イレブンは、オリジナルグッズと電子クーポンがセットになった「セブン‐イレブン 福袋 2026」を発売する。予約受付はセブンネットショッピングにて2025年11月18日(火)14:00より開始。店舗では受付不可。価格は3,630円(税込)。〈福袋の内容〉
◆オリジナルグッズ4点
・セブン‐イレブン キッチンタイマー
セブン‐イレブン キッチンタイマー
・セブンカフェ ラバーコースター（全2種よりいずれか1種）
セブンカフェ ラバーコースター
セブンカフェ ラバーコースター
・ジャガードハンドタオル（全3種よりいずれか1種）
ジャガードハンドタオル
・パントビスコ氏とのコラボ・プレート2個セット（全4種よりいずれか2種）
ニューイヤープレート
ニューイヤープレート
◆電子クーポン（合計3,300円引き相当）
・セブンカフェ・セブンカフェスムージー各種（100円引き×11枚）
・税抜400円以下のおにぎり・寿司（100円引き×12枚）
・対象のオリジナルスイーツ（100円引き×5枚）
・サンドイッチ・ロールパン各種（100円引き×5枚）
電子クーポン
※10個に1個の割合で、セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分入り
セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分
〈電子クーポンについて〉
クーポンは専用LINEアカウントで受け取り可能。利用期間は2025年12月22日〜2026年3月31日。全国のセブン‐イレブン店舗で使用できる（一部店舗除く）。
予約開始：2025年11月18日(火)14:00〜
発売日：2025年12月22日(月)〜
価格：3,630円(税込)
予約受付：セブンネットショッピング（セブン‐イレブン店舗受取りのみ）
※数量限定で、予定数量に達し次第終了
※店舗での予約受付は不可