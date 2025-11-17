なめらかで濃密なガナッシュを層状に入れたアイス「ガナッシュショコラ」、ミニカップ定番品に仲間入り【ハーゲンダッツ】

ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップの新定番商品として「ガナッシュショコラ」(税込351円)を11月18日から新発売する。販売先は、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなど。これにより、ミニカップ定番商品は全8品のラインアップとなる。

〈コク深く濃密なチョコレートの味わいと口どけ〉

「ガナッシュショコラ」は、チョコレートのまろやかな甘味と程よい苦みがクリーミーに広がる『ガナッシュアイスクリーム』の中に、コク深い『濃密ガナッシュ』の層を入れた、“ご褒美感”のあるフレーバー。チョコレートに生クリームを混ぜ合わせた、なめらかな質感の“ガナッシュ”に着目し、ゆっくりと溶けていくくちどけが楽しめる上質感のあるチョコレートアイスクリームに仕上げた。

コク深く濃密なチョコレートの味わいと口どけ

『ガナッシュアイスクリーム』には、世界各国の原料の中から、華やかな風味を持つエクアドル産のカカオマスを採用した。異なるチョコレート原料の組み合わせや脂肪分･甘さを調整し、バランスよく厚みのある味わいに仕上げた。『濃密ガナッシュ』の風味とのバランスにこだわり、コクがありながらくどくなく、まろやかな甘みが楽しめる味わいを表現している。

なめらかな質感の“ガナッシュ”に着目

『濃密ガナッシュ』は、チョコレートらしいなめらかさを表現するため、生クリームの配合比や糖度･粘度などのバランスを調整し、絶妙なくちどけが楽しめる味わいに仕上げた。カカオらしい苦味と重厚感のある味わいで、ガナッシュアイスクリームとの味わいの濃淡も楽しめる。

ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」

〈ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」概要〉

【種類別】

アイスクリーム

【成分】

無脂乳固形分:8.0%

乳脂肪分:11.5%

卵脂肪分:0.7%

チョコレート脂肪分:3.1%

【原材料名】

クリーム(生乳(北海道))、脱脂濃縮乳、砂糖、ガナッシュ(水あめ、チョコレート、クリーム、砂糖)、卵黄、チョコレート、カカオマス、ココアパウダー/バニラ香料、植物レシチン、安定剤(ペクチン)、(一部に乳成分･卵･大豆を含む)

【内容量】

110ml

【希望小売価格】

税込351円

【発売日】

2025年11月18日(火)

【販売先】

全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなど

■ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」特設サイト



〈ミニカップ定番フレーバーは全8品〉

新定番商品「ガナッシュショコラ」発売により、ミニカップ定番商品は全8品となった。ラインアップは以下の通り。

◆ミニカップ「バニラ」

甘く豊かなマダガスカル産バニラの香りが楽しめる、ハーゲンダッツを象徴するフレーバー。バニラビーンズの中でも深い香りを持つ『レッドビーンズ』を使用し、リッチでクリーミーな味わいに仕上げた。

ハーゲンダッツ ミニカップ「バニラ」

◆ミニカップ「ストロベリー」

丁寧に手摘みした、みずみずしいイチゴの果肉と果汁をぜいたくに使用した。複数のイチゴをブレンドし、ハーゲンダッツの濃厚な味わいのミルクと混ぜても果実本来のフルーティーさや、果肉の食感がしっかり生きるように仕上げている。

ハーゲンダッツ ミニカップ「ストロベリー」

◆ミニカップ「グリーンティー」

日本での開発第1号商品として1996年に誕生したフレーバー。熱と光に弱い抹茶の品質を守るため、暗闇の中、石臼で丁寧に挽いた香り高い抹茶を使用している。上質な抹茶だけを使用し、深く濃厚で本格的な味わいに仕上げた。

ハーゲンダッツ ミニカップ「グリーンティー」

◆ミニカップ「クッキー&クリーム」

バニラアイスクリームにハーゲンダッツオリジナルのココアクッキーを混ぜ込んだ。ほろ苦く香ばしいココアクッキーとクリーミーなアイスクリームの組み合わせが楽しめる。

ハーゲンダッツ ミニカップ「クッキー&クリーム」

◆ミニカップ「マカデミアナッツ」

濃厚な味わいのバタースカッチアイスクリームに、香ばしくローストしたマカデミアナッツを混ぜ込んだ。ナッツのカリカリとした食感と、濃厚なアイスクリームの味わいが楽しめる。

ハーゲンダッツ ミニカップ「マカデミアナッツ」

◆ミニカップ「ラムレーズン」

ハーゲンダッツオリジナルの香り高いラム酒に漬け込んだレーズンを使用した、濃厚で贅沢な味わいのアイスクリーム。芳醇な味わいと香りのラムレーズンによる、上品で洗練された味わいが楽しめる。

※アルコール分0.7%

ハーゲンダッツ ミニカップ「ラムレーズン」

◆ミニカップ「ザ･ミルク」

ハーゲンダッツこだわりのミルクをシンプルかつ贅沢に味わえるミルクアイスクリーム。ミルク･砂糖･卵･塩の4つの素材のみを使用し、圧倒的なミルク感とすっきりとした後味が楽しめる味わいに仕上げている。

ハーゲンダッツ「ザ・ミルク」