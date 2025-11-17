NTTドコモは、マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの対象店舗で「花王対象商品でもれなく＋20％dポイント還元キャンペーン」を開催する。期間は12月1日～12月31日まで。キャンペーン参加には、キャンペーンエントリーが必要。

期間中、マツモトキヨシグループ、ココカラファイングループ対象店舗で、対象の花王商品を1回1000円以上購入し、dポイントカードを掲示すると購入金額の20％が還元される。また、ダブルチャンスとして期間中に3日以上、対象商品を1000円以上購入すると来店ポイント100ポイントが付与される。

このほか、トリプルチャンスとして期間中に対象商品を合計3500円以上購入すると、同時開催中の「マツモトキヨシ・ココカラファイン 300万ポイント山分けキャンペーン」の「抽選で最大3万ポイント当たる」の当選確率が100倍となる。

キュレルとソフィーナ、カネボウ商品はキャンペーンの対象外。ココカラファイン 関空第2ターミナル出国店、関空第2ターミナル店、関空出国エリア店とオンラインストアでの購入はキャンペーンの対象外となる。