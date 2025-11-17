美人アナ、第2子出産を報告！ 親子ショット公開＆育児奮闘中「涙をぐっと堪えようと」「手が2本じゃ足りません」
毎日放送のアナウンサー・玉巻映美さんは11月16日、自身のInstagramを更新。第2子出産を報告し、子どもとのツーショットを公開しました。ファンからは温かい声が集まっています。
【写真】玉巻映美＆横顔が美しい新生児とのツーショット
さらに玉巻さんは、現在2歳の長女について「まだまだ小さいと思っていた2歳の長女が、新生児と比べると巨大に見えるから驚き！(当たり前か) そんな上の子の成長が嬉しくもあり、すでに寂しくもあり。一瞬一瞬がかけがえのない時間なんだなと、改めて感じます」とコメントし、「イヤイヤ期の理不尽も、0歳時期の寝不足も、今しか味わえない貴重な瞬間なのだ！！！と言い聞かせて、涙をぐっと堪えようと思います」と今後の育児についての意気込みを語りました。
この投稿にファンからは、「おめでとうございます どうか健やかに成長されますように」「ゆっくり休みながら、子育て楽しまれてください〜」「大丈夫なんとかなるものですよ案外安心して頑張れ〜玉巻さん」「お子さまの健やかなご成長を心よりお祈りいたします ママもどうぞご自愛され、2歳のお姉ちゃんもますます元気にお過ごしになれますように」「二人育児は大変だと思います 頑張って、でも適当に誰かに頼って下さいね」と、祝福と励ましの声が寄せられています。
【写真】玉巻映美＆横顔が美しい新生児とのツーショット
第2子出産を報告玉巻さんは「私ごとですが、このたび第二子を出産しました。 おかげさまで母子ともに元気で、慣れない2人育児に奮闘中です(手が2本じゃ足りません…)」とつづり、1枚の写真を掲載しました。白いワンピースを着用した玉巻さんと、白いおくるみにくるまれた赤ちゃんが鼻先を合わせている場面が写っています。
この投稿にファンからは、「おめでとうございます どうか健やかに成長されますように」「ゆっくり休みながら、子育て楽しまれてください〜」「大丈夫なんとかなるものですよ案外安心して頑張れ〜玉巻さん」「お子さまの健やかなご成長を心よりお祈りいたします ママもどうぞご自愛され、2歳のお姉ちゃんもますます元気にお過ごしになれますように」「二人育児は大変だと思います 頑張って、でも適当に誰かに頼って下さいね」と、祝福と励ましの声が寄せられています。