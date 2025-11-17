昨年の「東京―北京フォーラム」閉会後、記者会見する関係者（東京都港区で）＝安川純撮影　

　調査研究機関「言論ＮＰＯ」は１７日、東京都内で記者会見し、２２〜２４日に北京で予定していた「東京―北京フォーラム」について、中国側からの要請で延期すると発表した。