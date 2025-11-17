ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「東京―北京フォーラム」延期…中国側の要請で、２２〜２４日に北京… 「東京―北京フォーラム」延期…中国側の要請で、２２〜２４日に北京で予定 「東京―北京フォーラム」延期…中国側の要請で、２２〜２４日に北京で予定 2025年11月17日 14時21分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 調査研究機関「言論ＮＰＯ」は１７日、東京都内で記者会見し、２２〜２４日に北京で予定していた「東京―北京フォーラム」について、中国側からの要請で延期すると発表した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 転落防止柵と一緒に転落か、６０代男性が死亡・５０代男性も搬送…横浜・旭区のアパート付近路上 カズゆかりの品集めたカフェ、１１月１１日１１時１１分開店…かつて手伝ったショップあった場所に クマ出没少ないけれど「怖い」、関西でハイカー３分の１の地域も…ガイド「こんなに人少ない秋は初めて」 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 法要, マンション, 仏壇, 神事, デイサービス, グループウェア, 老後, 静岡, 金属加工