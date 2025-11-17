「ミッキー＆フレンズ」のパン＆ドリンクスタンド、羽田空港に限定オープン ブリオッシュやグッズ展開
◆羽田空港に「ミッキー＆フレンズ」のパン＆ドリンクスタンド
同店舗は“空に憧れ旅をするミッキー＆フレンズ”をコンセプトに、テイクアウトを中心にイートインも可能なスタンド形式を採用。予約なしで気軽に立ち寄ることができ、ディズニーの世界観を楽しめる新しい食体験を提供する。
◆ミッキーとミニーをかたどった限定ブリオッシュ4種
メインメニューとして、ミッキーマウスの形をしたしっとり甘く、トランス脂肪酸ゼロのブリオッシュ4種が登場。
「シナモンブリオッシュ」（790円）はシナモンシュガー、「レモンシュガーブリオッシュ」（790円）はカラフルなレモン風味シュガーで仕上げた。
また、ミッキーの蝶ネクタイ型もなかを添えた「チョコブリオッシュ」（890円）、ミニーのリボン型もなかを特徴とする「ピンクチョコブリオッシュ」（890円）もラインナップ。
手土産に最適なオリジナルBOX（200円）も用意され、ブリオッシュを6個購入すると1箱無料で提供される。
ドリンクは、南青山のコーヒーロースター「Little Darling Coffee Roasters」のオリジナルブレンドコーヒーをはじめ、カフェラテ、抹茶ラテ、紅茶、ジュースなどを幅広く用意。
Lサイズ（アイスドリンクのみ）は、持ち帰り可能なオリジナルリユーザブルカップで提供される。
◆ここならではの見逃せないスーベニア、グッズも
さらに、ドリンクとセットで購入できる「マグカップ」（2,200円）や「白雲石コースター」（1,320円）、「ストローチャーム」（660円）といったスーベニアや、「ラゲッジタグ」（各1,650円）、「アクリルキーホルダー（ランダム6種）」（825円）、「ランチトート」（2,200円）といったオリジナルグッズも販売する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「ミッキー＆フレンズ」OH MY CAFE MINI
東京都大田区羽田空港3-3-2 第1ターミナル5F
2025年11月28日（金）〜2026年2月1日（日）
【Not Sponsored 記事】