中川翔子、双子の違いは髪の生え方 お目々パッチリ2ショット公開に「見分けやすい」「顔がしっかりしてきた」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの中川翔子が11月16日、自身のInstagramを更新。双子の違いを2ショット写真とともにつづり、反響が集まっている。
【写真】40歳タレント「髪ふさふさが兄、薄いのが弟」違いが一目瞭然2ショット
中川は、カメラ目線でぱっちりと目を開いた双子の2ショット写真を公開。「双子たち、髪ふさふさが兄、薄いのが弟」と、双子の違いについても説明し、それぞれ1人ずつの写真や、ベビーカーを押す中川とのショットも投稿している。
また、産後ケアで母乳について学んだことや、ゆっくり休むことができたことも報告。以前の「お兄ちゃんはよく吸うけど弟くんは母乳が嫌で怒って吸わない」という状況も、今回改善され「成長！！嬉しい！」と喜びをつづっている。
この投稿に「どちらにしろ可愛い」「見分けやすい」「お目々ぱっちり」「尊い」「顔がしっかりしてきた」「双子なのに違うんだ」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子の2ショット公開
◆中川翔子の投稿に反響
