兵庫県の斎藤元彦知事が雰囲気ガラリな姿をアップした。

１５日に４８歳の誕生日を迎えた斎藤氏。インスタグラムで「４８歳の誕生日皆さまから温かいお祝いのメッセージをいただき、心より感謝申し上げます。多くの方々に支えられていることを改めて実感し、この思いを胸に県政推進に全力を尽くしてまいります」と誓った。

続けて「本日は神戸北野を訪れました」とつづり、「兵庫県等が開催している『関西文化の日』により、風見鶏の館等が無料で開放されています。神戸港開港当時、各国の政府機関が置かれたこの地は、日本と世界をつないだ文化交流の舞台でした。今なお異国情緒が息づいています。歴史と文化が薫る北野へ、ぜひお越しください」とオフショットをアップ。

Ｔシャツにパーカー、デニム、スニーカーのラフな私服姿だ。スイーツを手に笑顔も見せ、フォロワーは「カジュアルスタイルカッコいいです」「私服姿最高っかわいいっ」「私服ちょーかわいいですやん」「私服素敵」「オシャレですね」などの声を寄せていた。

斎藤氏は自身のパワハラ疑惑などを挙げた告発文書問題への責任や知事としての資質を問われ、県議会の不信任決議を受けて失職したが、昨年１１月１７日の知事選で再選した。