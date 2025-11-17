お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（44）が17日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。独身時代に憧れていたスタイルについて語った。

「僕はやったことないんですけど」と前置きしながら「昔憧れてたのが」と切り出した藤崎。「自分が結婚したら、後輩とかと外で飲んでて、急に後輩を連れて深夜に“家で飲み直そう”と。寝てた奥さんを叩き起こして、“何か作ってくれ”。これが昭和のカッコイイみたいな、昔にちょっと憧れてた」と打ち明けた。

そして「奥さんが“こんなんしかないですけど”みたいな」と続けたが、「そんなん今言うたら、めっちゃ怒られるでしょ」とも。これに番組パーソナリティーの上沼恵美子は「怒られるというより別れるやろな」とバッサリ。同局・北村真平アナウンサーは「別れた上に炎上で燃えさかると思います」と笑いを誘った。

さらに北村アナは「うちの父親も、部下を連れて来て麻雀大会を家でやった時に、みんなタバコを吸うし、壁に匂いが付くし」と回想。「後にも先にも、あんなに阿修羅（あしゅら）みたいな顔してる母親は見たことない。そらそうですよね」とあきれていた。