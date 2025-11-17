『匿名の恋人たち』小栗旬＆ハン・ヒョジュ×明石家さんま、貴重3ショット実現 一緒に行きたいところ明かす【コメント全文】
カンテレ・フジテレビ系で21日に放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後9：00〜10：52）に、小栗旬とハン・ヒョジュが登場し、明石家さんまと貴重な共演を果たす。
【写真】明石家さんまの「憧れの韓国女優さん」…ハン・ヒョジュ
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗とハン・ヒョジュは、2人一緒に登場。ハン・ヒョジュの大ファンであるさんまは「憧れの韓国女優さん」とウキウキ。ドラマに登場するチョコレートをもらって一口食べると「言ってしまいそうになる、『好き』」とまで漏らす。
対して、小栗には「夜中の1時に呼び出されて」「19歳から面倒みているのに迷惑かけられた」と恨み節。小栗とヒョジュがよく一緒にゴルフに行くという話が出ると、さんまは「なんで誘わへんの!?」と嫉妬してしまう。
■小栗旬、ハン・ヒョジュ コメント
Q．収録の感想を教えてください。
ヒョジュ：バタバタでした。初めてさんまさんにお会いして、人見知りなので緊張しました。分からない日本語もたくさんあって焦りましたが、楽しかったです。
小栗：久しぶりに出演させていただいて、リラックスしながらお話できました。いつ会っても変わらないさんまさんでした。
Q．秋にさんまさんとしたいことはありますか？
小栗：さんまさんとさんまを食べたいです。
ヒョジュ：ゴルフに一緒に行ってみたいです。いい季節ですので。
秋の食べ物でいうと、私はマツタケが大好きです。もうすぐ冬ですが、牡蠣（かき）が大好きなので、楽しみです。
Q．見どころを教えてください。
小栗：SUPER BEAVERの渋谷龍太さんのトークが非常に盛り上がっていたので、そこが見どころです（笑）。
ヒョジュ：私も同じ思いです（笑）。
【写真】明石家さんまの「憧れの韓国女優さん」…ハン・ヒョジュ
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗とハン・ヒョジュは、2人一緒に登場。ハン・ヒョジュの大ファンであるさんまは「憧れの韓国女優さん」とウキウキ。ドラマに登場するチョコレートをもらって一口食べると「言ってしまいそうになる、『好き』」とまで漏らす。
■小栗旬、ハン・ヒョジュ コメント
Q．収録の感想を教えてください。
ヒョジュ：バタバタでした。初めてさんまさんにお会いして、人見知りなので緊張しました。分からない日本語もたくさんあって焦りましたが、楽しかったです。
小栗：久しぶりに出演させていただいて、リラックスしながらお話できました。いつ会っても変わらないさんまさんでした。
Q．秋にさんまさんとしたいことはありますか？
小栗：さんまさんとさんまを食べたいです。
ヒョジュ：ゴルフに一緒に行ってみたいです。いい季節ですので。
秋の食べ物でいうと、私はマツタケが大好きです。もうすぐ冬ですが、牡蠣（かき）が大好きなので、楽しみです。
Q．見どころを教えてください。
小栗：SUPER BEAVERの渋谷龍太さんのトークが非常に盛り上がっていたので、そこが見どころです（笑）。
ヒョジュ：私も同じ思いです（笑）。