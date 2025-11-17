福島市長選は１６日投開票され、新人で前衆院議員の馬場雄基氏（３３）（無所属）が、いずれも無所属で３選を目指した現職の木幡浩氏（６５）（国民・社民推薦）、新人で政治団体代表の高橋翔氏（３７）を破り、初当選を果たした。

任期は１２月８日から４年間。市によると、馬場氏は同市長としては歴代最年少で、県内の現職首長でも最年少となる。

馬場氏の事務所には開票を見守ろうと、午後６時半頃から支持者らが集まった。投票が終了した午後７時に「当選確実」の一報が入ると、大きな歓声が上がった。

拍手で迎えられた馬場氏は、「私が今担わなければならないものは、ものすごく重みのあるものになっているという自覚を持って、これから皆様と一緒に歩んでいきたい」とあいさつ。「必ずこの街には未来がある。その未来を作っていくために一緒に歩んでください」と繰り返した。

馬場氏は９月に衆院議員を辞職。立憲民主党も離党して、市長選への出馬を表明した。福島駅東口の再開発計画の一部見直しや大規模太陽光発電所の開発規制の強化などを主張。「閉塞（へいそく）感を打破する」と強調して現市政の刷新を訴えたほか、ＳＮＳでの発信にも力を入れ、支持を広げた。

木幡氏の事務所では、馬場氏の当選が確実になったとわかると、陣営関係者が天を仰いだり、大きなため息をもらしたりした。午後７時半過ぎに姿を現した木幡氏は、「力を合わせ全力で戦った選挙ではあったが、私の不徳の致すところ。力不足ゆえの結果。おわび申し上げます」と沈痛な面持ちで語り、深々と頭を下げた。敗因について、駅東口再開発や大規模太陽光発電所開発への対応などを挙げて「これらの現状で、私への期待が高まらなかった」と述べた。

木幡氏は、２期８年の実績をアピールし、基本設計を決定した駅東口再開発の推進など市政継続の必要性を訴えた。主要政党や団体の支援を受けて組織戦を展開したが、政党の地方組織に足並みの乱れもあり、支持を固めきれなかった。駅東口再開発事業の遅れなどへの批判もかわしきれなかった。

高橋氏は、景観悪化が問題となっている先達山の太陽光発電所の開発地を原状回復させることなどを訴えた。現市政への批判票の一部を取り込んだが、支持に広がりを欠いた。

当日有権者数は２２万３９１３人。投票率は４７・３４％で、前回（３４・７９％）を上回った。

馬（ば）場（ば） 雄（ゆう）基（き） 《１》 （元）衆院議員、地域活動支援団体職員、銀行員▽慶大法学部▽福島市▽福島市清明町

《 》の数字は当選回数。略歴は、（元）経歴（前職を含む）▽学歴▽出身地▽現住所の順

市民の危機感、「刷新」選ぶ