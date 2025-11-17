歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

友人の命日について、綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「心友が天に召されてから一年。命日です。」「会いたいと思う瞬間や、またもう一度話したい！ と思う時はこの一年で、山ほどありました。」





堀ちえみさんは「心友の命日」と題し、ブログを更新。



続けて「心友が天に召されてから一年。命日です。」と、綴りました。



そして「朝からはご親族が法要をされ、お墓にお参りされているとのことで、主人と私は、午後にお参りさせていただきました。」と、記しました。







堀ちえみさんは「お花は彼女の好きなピンク色を。」と、投稿。





続けて「会いたいと思う瞬間や、またもう一度話したい！ と思う時はこの一年で、山ほどありました。」と、記しました。そして「私が歌っている姿を、とても楽しみにして見守ってくれていたから。」「今年のライブハウスツアーでも、FUWARIを歌っている時に、彼女の顔が浮かんだりしていた。」「この一年、あっという間でした。」と、綴りました。





堀ちえみさんは「帰り際にお寺の出口にいた、きれいな蝶。」と綴ると、蝶の写真をアップ。



続けて「とてもきれいなので、私が見惚れていたら主人も寄ってきて、二人でしばらく見つめていました。」「私たちが去るまで逃げないで、見送ってくれましたよ」と、綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】