¸ÅÁãÁ´¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÛÎã¤ÎÄ¹Ê¸¥³¥á¥ó¥È¡¡°úÂà¤¹¤ëMFÄ®ÅÄÌé¿¿¿Í¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×J3ËÌ¶å½£¤¬È¯É½
¡¡J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ï17Æü¡¢MFÄ®ÅÄÌé¿¿¿Í¡Ê35¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¡¢ºë¶Ì±É¹â¡¢Àì½¤Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ12Ç¯¤Ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤Ë²ÃÆþ¡£¾¾ËÜ»³²íFC¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤éËÌ¶å½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°64»î¹ç9ÆÀÅÀ¡¢J2¥ê¡¼¥°193»î¹ç22ÆÀÅÀ¡¢J3¥ê¡¼¥°6»î¹ç0ÆÀÅÀ¡£¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤äÅ·¹ÄÇÕ¤ò´Þ¤á¡¢14Ç¯´Ö¤Ç¿ô¡¹¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ãç´Ö¡¦»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËËèÇ¯·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î²ø²æ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡Ù¤È¿®¤¸¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿ÃÓÀ¾GM¡¢ÁýËÜ´ÆÆÄ¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡¡¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÏÂçÀÚ¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ß¥¯¥¹¥¿¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤ò´¶¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏJ3¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï²áµî¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂçÊ¬¡¢ÀéÍÕ¡¢¾¾ËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÄ¹Ê¸¤Ç1¥¯¥é¥Ö1¥¯¥é¥Ö¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤«¤é5Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤â¤¦1ÅÙJ1¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤ò¤¯¤ì¤¿ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡£5Ç¯´Ö¤âºßÀÒ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¹ß³Ê¡¢Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¢J1¤ËÌá¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¹¥È2Ç¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¹¤éÎ©¤Æ¤º¡£¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éüµ¢¤·¤¿»þ¤Î¥É¡¼¥à¤Î´¿À¼¤äÀçÂæÀï¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ÏËÍ¤Î¿´¤Ë°ìÀ¸»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¡Ö¥¸¥§¥Õ¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£7Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬º¬µ¤¶¯¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤ÇÀ®Ä¹½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¤òÎ¥¤ì¤ë»þ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤ä´èÄ¥¤ì¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤Þ¤¿²«¿§¤Î¥æ¥Ë¤òÃå¤Æ¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤³¤½J1¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡ª¡×
¡¡¾¾ËÜ»³²íFC¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£J1¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤Ç¤Î³§¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢Ëè»î¹çËþ°÷¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥×¥í¡¦¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¸å¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦»þ¤Î¸÷·Ê¤äµ¤»ý¤Á¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£1Ç¯¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¿É¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ç¯¤¬ËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¤½¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÅÁã¤Î1¥¯¥é¥Ö1¥¯¥é¥Ö¤ËÃúÇ«¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£