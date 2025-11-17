契約フリーの金子駆大 今季2勝目は3Wだけ変更「壊れたから仕方なく」【勝者のギア】
＜三井住友VISA太平洋マスターズ 最終日◇16日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終日は、単独トップで出た23歳・金子駆大が2バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。2位と6打差のトータル17アンダーで圧倒し、5月の「関西オープン」に続くツアー2勝目を挙げた。
≪写真≫これが金子駆大愛用の14本だ！
林の中からリカバリーした6番のパー4、3打目のアプローチをピンそば50cmに付け“ガッツパー”を奪って勢いに乗った金子。実は道具好きというより「めんどくさいことはしたくない」タイプ。昨季から契約フリーになった理由は「タイトリストのボールが使いたかった」から。さぞやクラブにもだわるかと思いきや、「あんまり（クラブを）替えるのが好きじゃないんで、テストするのもちょっとめんどくさいですし（笑）。いま別に何も困ってないんで、それでいいのかなっていう感じですね」と笑う。初優勝から変更したのは3Wだけ。「たぶん割れてて『ステルス２』が、それで替えざるを得なかったという…」と、壊れてしまったため『Qi35 MAX』にスイッチした。結果、フェアウェイウッドの安定感が増し、2オンを増やせた。「めんどくさいことがしたくない感じ。自分のためにならないなって思ったら別に何もやらないですね」と自己分析するも練習だけは別。「苦手なことをやる方が多いですね。自分でゴルフ考えるようになってからそういう考えになったかな」。割り切り上手な金子が信頼を寄せる14本が下記だ。【金子駆大の優勝ギア】 1W：タイトリスト GT2（11.0°ベンタスTRブルー6X）3W：テーラーメイド Qi35MAX（15.5°ベンタスTRブルー7X）7W：テーラーメイド ステルス2（21°ベンタスTRブルー9X）4I：タイトリスト T200（N.S.PRO MODUS?プロトタイプX）5I〜9I：テーラーメイドP760（N.S.PRO MODUS?プロトタイプX）46,52,56°：タイトリスト ボーケイSM10（ 〃 ）60°：タイトリスト ボーケイSM10（ 〃 S）PT：オデッセイAi-ONE CRUISER #7 ARM LOCKBALL：タイトリスト Pro V1
