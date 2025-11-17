来月28日開幕の第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が17日、都内で行われた。

抽選に先立ち大会側が宮城県代表校について説明を行い、全国高校体育連盟サッカー専門部長の玉生謙介氏は「仙台育英より11月11日付で本大会の出場を辞退する旨の連絡がありました。これに伴う宮城県代表校の選出は現在調整中となっています。詳細につきましては決定次第、改めてご連絡させていただきます」と話した。この日の抽選会は宮城県高体連サッカー専門部委員長が代理出席する。

宮城県大会を制した仙台育英は部内の構造的いじめを認定し、全国大会の出場を辞退。不祥事による代表校の出場辞退は史上初の事態となった。宮城県代表校の取り扱いは「調整中」とされてきたが、準優勝した聖和学園の複数のサッカー部員が飲酒や喫煙をしていたことがこの日までに学校側への取材で判明。学校は10月開幕の県大会前に事実を把握し、該当部員を除いたメンバーで県大会に出場した。

全国高校選手権は12月28日に開会式と開幕試合が行われ、29日に残りの1回戦を首都圏8会場で実施。31日に2回戦、来年1月2日に3回戦、4日に準々決勝が行われる。10日の準決勝と12日の決勝はともに国立競技場で開催される。