【モデルプレス＝2025/11/17】女優の原日出子が16日、自身のInstagramを更新。新しいショートボブのヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。

【写真】66歳女優「若々しくて美しい」新ヘアで印象ガラリ

◆原日出子、ゆるいパーマのショートボブを披露


原は「次のお仕事に向けて ヘアメンテナンス」「ゆるいパーマの ショートボブです」とコメントし、新しいヘアスタイルを公開。「全身お手入れが必要なお年頃 頑張りますw」とつづり、ゆるいパーマのかかったショートボブ姿で笑顔を見せる写真を載せている。

◆原日出子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「若々しくて美しい」「お肌も綺麗」「印象変わる」「ショートボブが似合ってる」「髪質をよくわかってくれる美容師さんがいるの羨ましい」「可愛らしい」「いつも素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

