伊藤沙莉、夫から届いた“散らかったリビング写真”公開 理由に「キュンとなる」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】女優の伊藤沙莉が11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。散らかったリビングの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳女優「ふと足元みたらこの状態だった」夫が送った散らかったリビング写真
2025年1月に劇作家・演出家の蓬莱竜太氏との結婚を発表し、その後犬を飼い始めたことを公表していた伊藤は、「最近夫の仕事を足元で見守っているらしいのですが、いよいよケージからせっせとおもちゃを持ってきて、ここを拠点にすると決めたらしい」と、犬の絵文字を添えて、おもちゃがいくつも散らばったリビングの写真を投稿。リビングが散らかった理由は愛犬だと説明し、「ふと足元みたらこの状態だったと連絡がきたんだけど セルフ引っ越し可愛すぎてママ悶絶なんだけど どうしてくれる？」と記している。
この投稿は「キュンとなる」「可愛すぎる」「悶絶するのわかる」「尊い」「旦那さん愛されてる」「幸せな様子が伝わってくる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
