週明け１７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２１３．２４ポイント（０．８０％）安の２６３５９．２２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７４．１１ポイント（０．７９％）安の９３２３．８５ポイントと続落した。売買代金は１１８４億６８２０万香港ドルとなっている（１４日前場は１２５０億１４６０万香港ドル）。

内外環境の不透明感が重しとなる流れ。米追加利下げの期待が後退したことや、中国の景気先行き不安が投資家心理を冷やしている。米金融関係者から金融緩和に消極的な発言が相次ぐ。米金利先物市場の値動きから算出するＣＭＥフェドウオッチ（政策金利が変更される確率）によると、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％利下げする確率は１４日時点で約４４％に低下した（７日時点では約６７％）。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の低下期待も後退している。また、先週公表された中国の月次経済統計は、総じて弱い内容だった。１０月の小売売上高は市場予想を上回ったものの９月からは成長が鈍化し、鉱工業生産は予想下振れ。１〜１０月の固定資産投資は予想以上に減少し、不動産開発投資は落ち込みが拡大した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、旅行サイト中国大手の携程集団（９９６１／ＨＫ）が４．９％安、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ：９９２／ＨＫ）が３．９％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が３．２％安と下げが目立った。

セクター別では、医薬関連が安い。薬明生物のほか、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が３．９％、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が３．０％、上海復星医薬集団（２１９６／ＨＫ）が２．４％、広州白雲山医薬集団（８７４／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。

中国の証券・保険セクターもさえない。華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．０％安、広発証券（１７７６／ＨＫ）が１．８％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．１％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が１．４％安、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が１．３％安で引けた。

半面、半導体セクターは物色される。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．１％高、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が３．１％高、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１．７％高、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が１．１％高で前場取引を終えた。

本土マーケットも続落。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．４３％安の３９７３．３１ポイントで前場の取引を終了した。医薬が高い。金融、素材、公益、自動車なども売られた。半面、エネルギー株は高い。不動産、消費、ハイテクの一角も買われた。

