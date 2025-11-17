女子ゴルフの成田美寿々が１６日に自身のインスタグラムを更新。「投稿ご無沙汰しておりましてすいません」として近況を報告した。「ここ数試合、親指痛のため棄権を繰り返しておりまして ご心配おかけしております（してねーか） ＱＴに向け休養、治療に勤しんでおります。間に合うかはわかりませんが ＱＴでは指がもげても完走する予定ですので 応援よろしくお願いします」と手の故障から回復途上であるとした。

成田は１０月末の下部ステップアップツアー、ヒルズ・レディースを第２ラウンド途中で棄権していた。

成田は高級腕時計「リシャール・ミル」のパーティーに出席した際の写真も投稿。テニス男子の元世界ランキング１位、ラファエル・ナダル氏も一緒の集合写真などを投稿し「こんなファミリーの中に入れて幸せだな。超超一流プレイヤーのラファエルナダル選手もいらっしゃって同じ空間にいるなんて信じられませんでした」とつづった。さらに「今回はタキシードではなくフルオーダーした真紅のドレス」と記したように、パンツ姿が多い成田がいつもと違うドレス姿。「みなさま、いかがでしょうか？我ながら大人女子に仕上がったと思います笑 感想お待ちしてます」と自画自賛？で呼びかけた。フォロワーからは「赤いドレス♥とてもお似合いです」「みっすー素敵」「タキシードより真紅のドレスの方が最高に輝いてます」「真紅のドレス カッコイイな」と絶賛コメントが相次いだ。