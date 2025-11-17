【11月16日のB2試合結果】東地区福島が13連勝で首位独走…西地区は神戸と愛媛がともに10連勝

11月16日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B2リーグ戦第8節GAME2の7試合が開催された。

東地区の福島ファイヤーボンズは、敵地で信州ブレイブウォリアーズと対戦し、93－84で勝利を収めた。福島はジャック・ナンジを筆頭に4選手が2ケタ得点をマークし、13連勝を記録。14勝1敗で首位独走状態となっている。一方、福井ブローウィンズは山形ワイヴァンズに89－74で快勝。対戦成績を9勝6敗とし、3連敗中の信州と並んで2位に浮上した。

西地区の上位は2強状態となっている。首位をひた走る神戸ストークは岩手ビッグブルズに勝利し、2位の愛媛オレンジバイキングスはベルテックス静岡に99－76で勝利。ともに10連勝を達成した。同21日と22日の第9節では、神戸と愛媛の直接対決が行われる。

そのほか、横浜エクセレンスは青森ワッツに快勝。2連勝で東地区4位をキープした。一方で青森は12連敗となり、厳しい状況が続いている。

11月16日に行われたB2リーグ戦第8節GAME2の試合結果一覧は以下の通り。



■11月16日のB2試合結果



山形 74－89 福井



信州 84－93 福島



神戸 80－68 岩手



青森 61－81 横浜EX



福岡 58－82 熊本



静岡 63－67 愛媛



奈良 86－88 鹿児島

【動画】福島が13連勝達成…11月16日vs信州ハイライト映像