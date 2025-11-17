¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÙÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤ÎÁ´À¤³¦¶½¼ý1000²¯±ßÆÍÇË¡¡´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï8900Ëü¿Í
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ´ÑµÒÆ°°÷¤¬2604Ëü¿Í¡¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬379²¯±ß¡¢Á´À¤³¦Îß·×´ÑµÒÆ°°÷¤¬8917Ëü¿Í¡¦Áí¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬1063²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ö½µËö¤Ï¥¢¥Ë¥áÍ¥Àª¡×¡ÖÊ¿Æü¤Ï¼Â¼ÌÍ¥Àª¡×¡¡ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Î¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡©
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡£²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©󠄀Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢µ´»¦Ââ¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯2·î¤è¤ê¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¾å¸¹½¸·ë¡¢¤½¤·¤ÆÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤òÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡¢2024Ç¯2·î¤«¤é¤ÏÁ°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡Ø¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¾å±Ç¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×å«¤Î´ñÀ×¡¢¤½¤·¤ÆÃì·Î¸Å¤Ø¡Ù¤¬³«ºÅ¡£5·î¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤ò»°Éôºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ØÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬7·î18Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸ø³«122Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷2604Ëü5587¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ379²¯2758Ëü9200±ß¤òµÏ¿¡£8·î¤«¤é¤Ï³¤³°ÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø³«¤ò½ç¼¡³«»Ï¤·¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¤Ç11·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Îß·×´ÑµÒÆ°°÷8917Ëü7796¿Í¡¢Áí¶½¹Ô¼ýÆþ1063²¯7056Ëü8950±ß¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤ÎÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ1000²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Ä´¤Ù¡Ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë