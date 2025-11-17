TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xで、宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開され、ファンの注目を集めている。

【画像】真っ赤なレザージャケットを着こなした宮舘涼太／メンバーカラー“赤”が似合う宮舘涼太

■スタッズのあしらわれた鮮やかな赤レザージャケットを着こなす宮舘涼太。レザーの音まで話題に

投稿では「真っ赤なレザーがおしゃれ」のコメントとともに、黒髪をさらりと横分けにした宮舘が、CELINE（セリーヌ）のスタッズがあしらわれた鮮やかな赤レザージャケットを着こなし、一輪のバラを手に微笑んでいる姿が公開された。

赤いレザーと深緑の背景のコントラストが印象的で、宮舘の上品な色気が際立つ1枚に仕上がっている。

続く投稿では、「舘様着用の真紅のレザーがギシギシ？キュッキュッ？鳴っていたのです」と、着用していたレザージャケットの“音”に関する裏話も紹介された。

ファンからは「当たり前に赤とバラが似合う」「ほんと美人」「これ似合うのさすが」「着こなせるの舘様だけ」「おしゃれ番長」「私服？」「ギシギシ音さえ愛おしい」といった声が寄せられている。

■メンバーカラー“赤”が似合う宮舘涼太

Snow Man

