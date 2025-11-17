JFL・岩手、今季5得点のMF小林祐希との契約満了を発表「最後の1試合、みんなで楽しみましょう」

いわてグルージャ盛岡は17日、MF小林祐希との契約満了を発表した。



1992年4月24日生まれの小林は現在33歳。東京ヴェルディのユース出身でトップチームに昇格した後は、ジュビロ磐田やヘーレンフェーン（オランダ）、ヴィッセル神戸など国内外の複数クラブでプレー。そして、北海道コンサドーレ札幌との契約満了となった今冬に、いわてグルージャ盛岡に加入。ここまでのJFL（日本フットボールリーグ）で、23試合に出場し5得点を記録していた。



1年でのJ3リーグ返り咲きを掲げたいわてグルージャ盛岡に加入したものの、目標達成を果たせなかった小林。契約満了に際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。



「応援ありがとうございました。目標は達成出来ませんでしたが、岩手でプレーした数ヶ月間すごく幸せでした。楽しかったです。最後の1試合、みんなで楽しみましょう」