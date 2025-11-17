ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、3年連続4度目となる年間MVPを「満票」で受賞した。

MLB公式サイトのウィル・リーチ記者は16日（同17日）に大谷と、ア・リーグの年間MVPに2年連続で輝いたヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を「MVPから引きずり下ろす」候補者として10選手を紹介した。

■ナ・リーグの候補者は23～27歳の若手が選出

リーチ記者は「ジャッジや大谷に僅かに及ばなかったMVP級のシーズンを過ごした選手たち」に注目。最終的には誰かが2人の連続受賞記録にストップをかけるとし、各リーグから候補者5選手ずつをピックアップした。

大谷の所属するナ・リーグからは、2年前に新人賞を受賞した25歳のコービン・キャロル外野手（ダイヤモンドバックス）を選出。今季はキャリアハイとなる31本塁打と、リーグ最多の17三塁打をマークし将来を有力視されている。

2人目は、昨季67盗塁を記録した23歳のエリー・デラクルーズ内野手（レッズ）で「驚異的なフィジカル、そして彼から漂う才能を見れば、彼は将来的に複数回のMVP受賞が見えてくる」とし、三振の多さと四球の少なさ、エラーの数で2年連続リーグ1位と改善点は多いものの、克服できれば複数回のMVP受賞もあり得ると展望した。

■ア・リーグは本塁打王ローリー、“OPS1.002”の怪物新人ら

続いては昨季新人賞に輝き、今季サイ・ヤング賞を受賞した23歳のパイレーツのポール・スキーンズ投手。今季は打線の援護に恵まれず10勝10敗だったが、防御率はリーグトップの1.97を記録。奪三振（216）でもリーグ2位タイをマークした。MVP受賞が難しいと言われる「投手」で唯一の候補入りを果たした。

4人目には“大谷超え”の15年間総額7億6500万ドル（約1150億円）の大型契約で移籍したメッツの27歳フアン・ソト外野手、5人目には今季右翼手部門で2年ぶり2度目のゴールドグラブ賞を獲得した26歳のフェルナンド・タティスJr.外野手が名を連ねた。

また、ジャッジの所属するア・リーグでは今季打率.290、36本塁打、86打点、OPS1.002を記録し新人王に輝いた22歳のニック・カーツ内野手（アスレチックス）、最後までジャッジとMVPを競った今季60本塁打を放ったカル・ローリー捕手（マリナーズ）のほか、ホセ・ラミレス内野手（ガーディアンズ）、フリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）、ボビー・ウィットJr.内野手（ロイヤルズ）が選出された。