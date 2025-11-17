17日14時現在の日経平均株価は前週末比163.42円（-0.32％）安の5万213.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は635、値下がりは939、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は245.48円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が31.09円、ダイキン <6367>が28.91円、良品計画 <7453>が20.66円、ＴＤＫ <6762>が14.04円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を105.29円押し上げている。次いで東エレク <8035>が104.29円、アドテスト <6857>が86.91円、中外薬 <4519>が40.81円、イビデン <4062>が27.58円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、電気・ガス、水産・農林と続く。値下がり上位には空運、証券・商品、小売が並んでいる。



※14時0分4秒時点



株探ニュース

