「2025グローバルビジネス地区の魅力レポート」発表、東京第3位、北京第6位

「2025グローバルビジネス地区の魅力レポート」が11月14日、パリと北京で同時に発表されました。それによると、世界一流のビジネスエリアの総合魅力ランキングトップ10では、米国ニューヨークが上位2位を占めており、欧州とアジアからそれぞれ4エリアが入りました。特に、アジアのビジネスエリアの国際的影響力が著しく向上し、東京の丸の内は第3位、北京CBDは第6位、シンガポールのダウンタウン・コアは第7位、ソウルの江南区は第8位にランクされています。同レポートは、世界経済の中心が東へと移りつつある構造的な変化が垣間見られると評価しています。

また、今回評価された世界30のビジネスエリアのうち、中国は4エリアが入り、北京CBDのほか、上海浦東‐陸家嘴、香港中環（セントラル）、広州天河CBDも選ばれました。北京CBDは世界ランキングで前回より1位躍進して第6位、アジア第2位、中国1位となります。

同レポートは、グローバルビジネス区イノベーション連合会が発起し、アーンスト・アンド・ヤング（EY）とアーバンランド・インスティテュート（ULI）が共同で作成したもので、2017年に初めて発表されました。今回評価された世界30のビジネスエリアには、フォーチュン誌の世界ベスト500社のうち84社の本部が置かれており、1日当たり700万人以上のビジネスマンが通勤し、年間経済総額は4兆5000億ドルを上回り、世界経済の成長を押し上げる重要なエンジンとみられています。（提供/CRI）