グラビアアイドルの三田悠貴（27）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「髪巻くの失敗してツインお団子にしましたどうも三田です！」とニューヘアスタイルでの1日を投稿した。

「カレンダーにサイン書きしてきたよ」とレザージャケットを脱ぎ、ボディーラインが強調されたグレーのトップスに黒縁メガネ姿で、サインを記した。「2025年もみんなに『ありがとう』の気持ちを込めてコメントも書いたので誰が当たるか楽しみです あの〜カレンダーどえらいBIGびっくサイズです」とカレンダーを手にしたショットなども動画公開した。

また、別の投稿では開いたアゴが閉じない1枚もアップ。「行きたかったお店がやってなくて適当に歩いてみつけた喫茶店で食べたナポリタンがどえらい美味しかって顎いってしまいそうでした」と具たっぷりのパスタも披露した。

ファンやフォロワーからも「ツインお団子素敵」「弥生時代の髪型」「眼鏡姿可愛い」「運命の出会い」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。バストは96センチのGカップ。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。