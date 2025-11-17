その穿き方、もう古いかも！【ユニクロ】秋冬にマネしたい！「ワイドパンツコーデ」

ゆったりリラクシーなワイドパンツは、昨シーズンに続き今季も注目のアイテム。そんななか今回は、発売当初から人気を集めている【ユニクロ】の「タックワイドパンツ」にフォーカス。「ラクにきれいにはける」（公式サイトより）、カジュアルからきれいめまで幅広く活躍しそうな一本です。今季らしい着こなしを人気インフルエンサーさんのコーデからピックアップしたので、早速チェックして秋冬コーデのヒントにしてみて。

きれいめもカジュアルも自在に楽しめる

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

すとんと落ち感のあるシルエットが魅力のパンツ。タックとセンタープレスが生み出すラインが美しく、クリーンで上品な雰囲気を引き立てます。縦にも横にも伸びる2WAYストレッチ素材で、長時間の着用でもストレスなく過ごせそう。ハイウエストデザインでスタイルアップ効果も期待大です。きれいめにもカジュアルにもマッチしそうな汎用性の高さで、大人のデイリーコーデにぴったり。豊富な8色展開なので、気分に合わせて色違いで楽しむのもおすすめです。

抜け感トップスで程よくカジュアルダウン

きちんと感を備えつつ程よくカジュアルダウンしたいときは、抜け感のあるトップスを合わせるのがおすすめ。@ach_ponさんは、鎖骨がのぞくネックラインのトップスをラフに取り入れたスタイルを紹介しています。ウエストマークとタックインでメリハリをつければ、ゆるさの中に程よいきちんと感をプラス。足元はスニーカーで軽やかにまとめて、肩の力が抜けた大人のきれいめカジュアルに仕上げています。

やわらかさを添えた大人のハンサムコーデ

トラッドなムードに仕上げたいなら、シャツとパンプスを合わせて上品さを後押し。@myo（yoの前に半角アンダーバーが3つ、後ろに2つ）さんは、今季のトレンドカラーであるブラウンのパンツに、ブルーのシャツが映えて爽やかな雰囲気にまとめています。上品で落ち着いたスタイルなので、通勤やきちんと感を求められるシーンにもぴったり。さらにカーディガンのやわらかさが加わって、堅すぎず程よく力の抜けた大人のハンサムスタイルに。

秋冬を軽やかに彩る上品な淡色スタイル

パッと軽やかに映えるコーデに挑戦したいなら、ホワイトやベージュを重ねた淡色スタイルがおすすめ。トーンをそろえてまとめれば、上品で洗練されたムードがいっそう際立ちます。フェザーなどトレンド感のある異素材をミックスして、素材のリズムを楽しむのも素敵。暗くなりがちな秋冬コーデを、明るくやわらかく見せたい日にぴったりです。

