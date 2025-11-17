ジャスティン・ビーバーの妻でモデルのヘイリー・ビーバー（28）は、自身のスキンケアブランド「ロード」を10億ドル（約1545億円）未満では決して手放さないと決めていたという。今年初めに同ブランドを化粧品会社E.l.f.ビューティーに10億ドルで売却する計画を発表していたヘイリーは、このオファーを受けるまでは売る意欲がなかったことを明かしている。



【写真】ベッドに寝そべり自身のブランドを使用→輝く美貌

GQ誌にヘイリーはこう語る。「10億ドル未満では絶対に売らないと常々言っていたの。『この値か、さもなければ絶対になし』と覚悟を決めていた。それが目標だった。会社を売ることが絶対的な目標というわけではなかったけど」「適切な機会と、会社にとってふさわしい受け皿が現れたら、絶対に検討するつもりだった。そしてE.l.f.は、私が求める条件をすべて満たすどころか、それ以上のものだったと思っている」「でも実際に話が具体化し金額が提示され、現実の選択肢として目の前に現れた時は、確かに『わあ、そうか。すごいことだ』って思ったわ」



同ブランドは今月初めにコスメのセレクトショップ「セフォラ」で販売開始し最初の2日間で約13億円という驚異的な売り上げを記録、ヘイリーは自身の予想を大きく上回ったと認めている。「セフォラとの展開について、個人的にはこんな結果を予想していなかった。もちろん、全力で推進し最高のローンチにしたいと強く願っていたけど。セフォラ史上最大のローンチにしたいと強くね。実現されると期待はしていたけど、店頭販売になることで、在庫があり店舗にあるため、すぐに手に入れたいという欲求が少し薄れるかもしれないと考えていた。だから実際に起きた展開には確かに驚かされた」



（BANG Media International／よろず～ニュース）