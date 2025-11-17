ZENITHから『ルパン三世』次元大介を象徴する限定モデル第4弾。A384を忠実に再構築した200本限定仕様
スイスの時計ブランド ZENITH（ゼニス）は、アニメ『ルパン三世』に登場する次元大介が劇中で着用した時計に敬意を表した限定モデル「クロノマスター リバイバル 次元大介エディション」の第4弾を発表しました。ZENITH はこれまで3モデルを展開しており、今回の第4弾は、ブランドのアーカイブである A384 を原型とし、次元大介の佇まいを現代の技術で再現した特別仕様となっています。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
*フィギュアは製品に付属しません。
次元大介は、1971年放送開始の『ルパン三世』シリーズで、高い射撃技術と冷静な判断力を持つキャラクターとして知られています。彼の腕元を象徴する“ブラックケースとベージュ文字盤”という要素は、長年ファンの間で語り継がれてきました。ZENITH はこうしたキャラクター性を尊重しながら、自社マニュファクチュールの技術と美意識を生かし、架空の時計を精緻に実在化してきました。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
最新作では、37mm 径のマイクロブラスト仕上げによるマットブラックのチタンケースを採用し、軽量性と耐久性を持たせながら、落ち着いた質感に仕上げています。ベージュの文字盤にブラックのクロノグラフカウンターとタキメータースケールを配したデザインは、ヴィンテージの空気感を継承しつつ、現代的な視認性も備えています。針とアプライドマーカーにはルテニウムプレート加工とベージュのスーパールミノバ®を使用し、控えめながら立体的な表情を生み出しています。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
ムーブメントには、自社製の「エル・プリメロ 400」を搭載しています。毎時36,000振動（5Hz）の高振動による精度を確保し、50時間のパワーリザーブを備えています。裏蓋のサファイアクリスタルには次元大介のシルエットが刻まれており、シリーズらしいディテールが加えられています。また、1969年の A384 に採用されていたゲイフレアー社製ラダーブレスレットを、現代のチタン仕様で再現し、軽快な装着性を実現しています。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
本モデルは世界200本限定で、価格は税込1,430,000円です。日本では11月19日より、伊勢丹新宿店メンズ館1階「ザ・ステージ」のポップアップストアおよびオンラインブティックで先行発売され、11月26日からは世界の ZENITH ブティックおよび公式オンラインブティックで取り扱いが始まります。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
キャラクターコラボレーションが持つ軽やかな印象を超えて、ZENITH の技術と歴史の中に“次元大介の腕時計”を確かな存在として落とし込んだ今回のモデルは、アニメの世界観とマニュファクチュールの精度が融合した一本となっています。性別を問わずスタイリングに取り入れやすいデザインで、限定200本という希少性とともに、高級時計としての完成度を感じられる仕上がりになっています。
■クロノマスター リバイバル 次元大介エディション
リファレンス：97.L384.400/04.M384
特長：自動巻エル・プリメロ クロノグラフ。ベージュカラー文字盤、ブラックカウンター。4時半位置に日付表示。200本限定モデル。
ムーブメント：エル・プリメロ 400
振動数：毎時36,000振動（5Hz）
パワーリザーブ：50時間
機能：時・分表示、スモールセコンド、クロノグラフ、4時半位置に日付表示
仕上げ：サファイアガラスの裏蓋に次元大介のシルエットを刻印
税込価格：1,430,000円
素材：マイクロブラスト仕上げチタン
防水機能：5気圧
ケース：37mm
文字盤：ベージュ文字盤、ブラックのクロノグラフカウンター
アワーマーカー：ルテニウムプレート加工、スーパールミノバ®SLNを塗布
針：ルテニウムプレート加工、スーパールミノバ®SLNを塗布
ブレスレット＆バックル：マイクロブラスト仕上げチタン製ラダーブレスレット、フォールディングバックル付き
*フィギュアは製品に付属しません。
次元大介は、1971年放送開始の『ルパン三世』シリーズで、高い射撃技術と冷静な判断力を持つキャラクターとして知られています。彼の腕元を象徴する“ブラックケースとベージュ文字盤”という要素は、長年ファンの間で語り継がれてきました。ZENITH はこうしたキャラクター性を尊重しながら、自社マニュファクチュールの技術と美意識を生かし、架空の時計を精緻に実在化してきました。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
最新作では、37mm 径のマイクロブラスト仕上げによるマットブラックのチタンケースを採用し、軽量性と耐久性を持たせながら、落ち着いた質感に仕上げています。ベージュの文字盤にブラックのクロノグラフカウンターとタキメータースケールを配したデザインは、ヴィンテージの空気感を継承しつつ、現代的な視認性も備えています。針とアプライドマーカーにはルテニウムプレート加工とベージュのスーパールミノバ®を使用し、控えめながら立体的な表情を生み出しています。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
ムーブメントには、自社製の「エル・プリメロ 400」を搭載しています。毎時36,000振動（5Hz）の高振動による精度を確保し、50時間のパワーリザーブを備えています。裏蓋のサファイアクリスタルには次元大介のシルエットが刻まれており、シリーズらしいディテールが加えられています。また、1969年の A384 に採用されていたゲイフレアー社製ラダーブレスレットを、現代のチタン仕様で再現し、軽快な装着性を実現しています。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
本モデルは世界200本限定で、価格は税込1,430,000円です。日本では11月19日より、伊勢丹新宿店メンズ館1階「ザ・ステージ」のポップアップストアおよびオンラインブティックで先行発売され、11月26日からは世界の ZENITH ブティックおよび公式オンラインブティックで取り扱いが始まります。
©モンキー・パンチ／TMS・NTV| Courtesy of ZENITH
キャラクターコラボレーションが持つ軽やかな印象を超えて、ZENITH の技術と歴史の中に“次元大介の腕時計”を確かな存在として落とし込んだ今回のモデルは、アニメの世界観とマニュファクチュールの精度が融合した一本となっています。性別を問わずスタイリングに取り入れやすいデザインで、限定200本という希少性とともに、高級時計としての完成度を感じられる仕上がりになっています。
■クロノマスター リバイバル 次元大介エディション
リファレンス：97.L384.400/04.M384
特長：自動巻エル・プリメロ クロノグラフ。ベージュカラー文字盤、ブラックカウンター。4時半位置に日付表示。200本限定モデル。
ムーブメント：エル・プリメロ 400
振動数：毎時36,000振動（5Hz）
パワーリザーブ：50時間
機能：時・分表示、スモールセコンド、クロノグラフ、4時半位置に日付表示
仕上げ：サファイアガラスの裏蓋に次元大介のシルエットを刻印
税込価格：1,430,000円
素材：マイクロブラスト仕上げチタン
防水機能：5気圧
ケース：37mm
文字盤：ベージュ文字盤、ブラックのクロノグラフカウンター
アワーマーカー：ルテニウムプレート加工、スーパールミノバ®SLNを塗布
針：ルテニウムプレート加工、スーパールミノバ®SLNを塗布
ブレスレット＆バックル：マイクロブラスト仕上げチタン製ラダーブレスレット、フォールディングバックル付き