【天才】ベビーフード拒否の子→母が大勝利した心理戦テクに1万いいね「うちもこれ！」【ママリ】

ベビーフードを食べないわが子「もう食うならなんでもいい」ママの工夫に1.3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。子どもを椅子に座らせたまま、お皿から食べさせるのが、難しいこともありますよね。





めんみさんは、ベビーフードを食べないわが子に、ある方法を試したところ、食べてくれるようになったそうです。「もう食うならなんでもいい」と話すめんみさんに、共感の声が寄せられました。

©menminosabuaka

ベビーチェアに座らせてお皿から食べさせようとしても絶対食べないんだけど、こうやってソファに座って袋から直接食べながらｳﾏｯ！これﾒｯﾁｬｳﾏ!って言ってると「どれどれ？」とやってきて爆食いすることが分かった

（もう食うならなんでもいい）

親がおいしそうに食べている姿を見て、気になったのかもしれませんね。「食べてもらえるだけでよし！」と考えると、気持ちも軽くなるでしょう。



この投稿には「キッチンに立って味見する？って食べさせるとめちゃくちゃ食べるみたいな話も聞きますね😂」「わが子も全く同じスタイルです。フリースタイルでガッツリ食べてます」といったコメントが寄せられていました。



他にも、子どもたちに合わせてそれぞれの家庭で、さまざまな工夫をされていることがコメントからうかがえました。親子の食事がすてきな時間となるように、今回のやり方もぜひ試してみてくださいね。

「子どもの言い間違い」訂正しなかった結果に1万いいね

きゅーびー@子と成長する父🦖7y(@2017Kids_Ikuji)さんが投稿したある写真。小さい子ならではの独特のいい間違い。わが子にもありますよね。ずっと聞いていたくなるような、かわいらしいものばかりでしょう。



投稿者・きゅーびー@子と成長する父🦖7yさんは、わが子のかわいらしい言い間違いを、あえて直さずにいました。すると、思いがけない場面で、その言い間違いに再会することになります。

©2017Kids_Ikuji

かわいいからと息子の言い間違いを訂正してこなかった結果がこちらになります

2年生になった、きゅーびー@子と成長する父🦖7yさんのわが子。かわいらしい言い間違いを聞きたくて、ついつい訂正せずにいたそうです。「そろそろ直してあげないと…」と思いつつも、「そのうち自然と直るし、もう少しこのままでいてほしいな」--そんな名残惜しさ、きっと多くの方が感じたことがあるのではないでしょうか。



この投稿には、「こういう結果が…」「花丸あげましょう」など、あたたかいリプライが寄せられていました。やがて聞けなくなる言い間違い。その一つひとつが、いつかの思い出に変わっていく-そんな切なさと親心がつまったエピソードでした。

「夫が童心に返りすぎ」妻の投稿に9.1万いいね

べべ 𓅯 1y4m ☺︎(@okbebe12)さんの投稿です。子どものころ好きだったおもちゃに、大人になってから再度ハマった方もいるのではないでしょうか。



べべさんは息子に買ったおもちゃで、誰よりも夫が楽しんでいるのを目撃しました。童心に返った夫の姿に思わず笑ってしまうはず。

©okbebe12

息子に買ったおもちゃで夫が童心に帰りすぎてる

この写真を誰が見ても、夫が一番楽しんでいるように見えるでしょう。子どもと目いっぱい楽しむ姿が、とてもほほ笑ましいですね。この投稿には「作り始めると意外に親がハマっちゃうんですよね(笑)」「お父さん楽しそうで何より」といったコメントが寄せられていました。



お子さんにとっても、パパが全力で遊んでくれたらうれしいはず。べべさんの夫の楽しそうな写真から、家族愛あふれる時間が伝わってくるすてきな投稿でした。

