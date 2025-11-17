【SC-GNW10S-FF】 12月中旬 発売予定 価格：35,200円

パナソニックは、ゲーミングネックスピーカー「SC-GNW10S-FF」を12月中旬に発売する。価格は35,200円。

本商品はスクウェア・エニックスのオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」との公式コラボレーションモデル。4つのスピーカーによる迫力のサラウンドと人間工学に基づいた快適な装着感、直感的な操作性で、圧倒的な没入感と低遅延ワイヤレス接続を両立。

本体には「FFXIV」の象徴的なジョブアイコンがあしらわれ、送信器はメテオの壮大感をイメージしたデザインに仕上がっている。パッケージにも最新拡張パッケージ「黄金のレガシー」のビジュアルや冒険の舞台となるワールドマップを採用し、細部まで「FFXIV」の世界観が再現されている。

また、本体LEDは各ロールのテーマカラー（タンク：青／ヒーラー：緑／DPS：赤）に切り替えが可能。起動音にはFFXIVの「プレリュード」をモチーフとしたオリジナルメロディ、サウンドモード切り替え時には「コンテンツファインダー突入確認音」が採用されている。さらに、専用アプリもコラボ仕様となっており、アプリ内には動くモーグリが登場し、テーマカラーも本体LED同様にロールごとに切り替えができる。

(C) SQUARE ENIX