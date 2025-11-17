「パワハラ夫」…知られざる夫の裏の顔に青ざめた妻｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第50話をごらんください。

浮気疑惑について邦夫との話し合いが決裂した佳奈さんは、星野の協力で庁用車にGPSを仕掛けます。すると邦夫の行き先はホテル街で、完全にクロだと確信します…。

職場での邦夫の様子を話す星野。上司や女性以外にはパワハラを働いているという衝撃の事実が判明します。

他の職員を追い込むほどの言動と今回の浮気に、星野も我慢の限界が来ていました。

他人に迷惑をかけながら好き勝手する邦夫を懲らしめようと協力してくれていた星野。理由はともあれ佳奈さんとはお互いに利害が一致したということです。

普通は浮気を暴いても星野にメリットはないですし、邦夫にバレたら仕事もやりづらくなるというリスクも負っていますよね。しかし、星野には協力するだけの理由があったことを知り、佳奈さんも安心した様子。あとは本人たちが出てくるのを確認するだけです。

妻を見下す浮気夫を成敗

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

