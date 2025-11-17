「反則です」TWICE・ナヨン、“胸元ぱっくり”ワンピで大人の魅力！上目遣いSHOTにファン悶絶【PHOTO】

TWICEのナヨンが、タイトな衣装でファンを魅了した。

【写真】布が少ない…？ナヨン、“ほぼ見えてる”コーデ

ナヨンは10月16日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のナヨンは、淡いブルーとホワイトのストライプ柄が爽やかなタイトワンピースを着用。大きく開いた胸元からは意外なボリューム感がのぞき、思わず目を奪われる。また、カメラを見つめるアンニュイな表情が大人っぽい魅力を醸し出し、ファンを虜にした。

投稿を見たファンからは、「かわいすぎる」「上目遣いは反則です」「本当にきれい」「お姫様」といったコメントが寄せられた。

（写真＝ナヨンInstagram）

なお、ナヨンが所属するTWICEは、10月10日にデビュー10周年記念スペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、現在は6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。